2020/11/04 | 09:33 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 نوفمبر 2020 | 09:19 صباحاً | عدد القراءات : 13

التعليم تعلن تمديد السقف الزمني لنقل الطلبة الدارسين خارج العراق

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات نقل الطلبة الدارسين خارج العراق على قناة التعليم الموازي الدولي الى غاية 2020/11/15.

وذكرت الوزارة في بيان، ،انه في هذا السياق تؤكد الوزارة اعتماد الحدود الدنيا لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وحسب سنة القبول لنقل الطلبة المتقدمين للنقل على قناة التعليم الموازي الخاص الصباحي الدولي

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