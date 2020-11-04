2020/11/04 | 09:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية ليوم الأربعاء، (3 تشرين الثاني 2020)، بحسب رصد مختصين. أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 116,55 دولار

الأسترليني : 100 باوند 129,82 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 850,75 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1897,55$

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 40,66 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,57 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار العملات والنفط: استقرار لقيمة الدولار مقابل الدينار في سوق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار العملات والنفط: استقرار لقيمة الدولار مقابل الدينار في سوق العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).