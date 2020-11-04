أسوشيتد برس : ترامب يفوز بتكساس

2020/11/04 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بولاية تكساس، التي تصوت عادة للجمهوريين، لكن أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة منافسة كبيرة بينه والمرشح الديمقراطي، جو بايدن

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