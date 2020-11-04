تويتر يضع إشارة على ثاني تغريدة لترامب حول نتائج الانتخابات خلال يوم واحد

2020/11/04 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وضع موقع تويتر، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، إشارة على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وعقّبت شركة تويتر على تغريدة ترامب: "بعض أو كامل المحتوى في هذه التغريدة مختلف عليه ويمكن أن يكون مضللا حول الانتخابات والإجراءات المدنية الأخرى".

وكتب ترامب في تغريدته: "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.



لن ندعهم يفعلون ذلك ابدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!".

وكان موقع التواصل الاجتماعي ذاته قد وسم تغريدة لترامب، بعد لحظات من نشرها، أمس الثلاثاء.

وقال ترامب في تغريدته الأولى، إن "قرار المحكمة العليا حول التصويت في بنسلفانيا خطير للغاية، سيسمح وعدم التأكد من الغش وسيقلل من شأن كامل نظامنا القانوني، وسيحرض على العنف في الشوارع، لابد من القيام بشيء".

ويدور فإن الصراع بين ترامب وبايدن في 8 ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية).

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