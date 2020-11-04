ترامب: سألقي خطابا أعلن فيه عن فوز كبير

2020/11/04 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلقي اليوم الأربعاء خطابا يعلن فيه عن فوز كبير.

وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.



لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!".

وشهدت الانتخابات الأمريكية تطورات دراماتيكية خلال الليلة الماضية (حسب التوقيت المحلي لموسكو وللمنطقة العربية)، ولكن حتى الآن لا نستطيع الجزم بالفائز في الانتخابات الأمريكية رغم تقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب في أغلب الولايات المتأرجحة على اختلاف نسبة تعداد الأصوات حتى الساعة.

وشهدت بداية عملية احتساب الأصوات تراجعا للرئيس دونالد ترامب أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، فتراجع في بداية الإحصاء بولايات فلوريدا وكارولينا الشمالية وأوهايو وحتى تكساس ولكنه عاد وتقدم وهو يقترب كثيرا من حسم فلوريدا وكارولينا الشمالية مع بقاء المنافسة في بقية الولايات كاوهايو وميتشيغن وويسكنسن.

ووحدها ولاية أريزونا (حتى الآن ) تتجه من بين كافة الولايات المتأرجحة لصالح جو بايدن وهي تحمل (11) صوتا وهذه ستكون مفاجئة على المستوى المعنوي، وتعطي بصيص أمل للمعسكر الديمقراطي حيث أنها لم تصوت لهم منذ أكثر من 70 عاما.

اما بنسلفانيا هذه الولاية هي ستكون أهم ولاية على الإطلاق (20) صوتا لأنها شهدت حملات انتخابية حتى آخر ساعة تصويت، ولأنها ستأخذ وقتا طويلا في عد الأصوات لغاية السادس من الشهر الحالي بسبب استخدام الكثيرين للتصويت عبر البريد الذي يأخذ عده وقتا طويلا جدا.



وقالت وسائل إعلام أمريكية إن نحو مليون صوت عبر البريد تنتظر العد خلال اليوم وغدا.

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