2020/11/04 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … اصبح من الشائع في وقتنا الحالي وخصوصا منذ مطلع العام الحالي ان يقوم الاشخاص بارتداء القناع او دروع الوجه للوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي تفشى في العالم بداية العام الحالي 2020.



حيث يفضل بعض الاشخاص ارتداء الكمامة او قناع الوجه اثناء خروجه خارج المنزل او تنقلاته اليومية وهو ما يعتبر احدى البروتوكولات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل الدروع البلاستيكية تحميك من فيروس كورونا؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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