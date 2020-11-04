نائب : نتائج الانتخابات الاميركية لن تغير سياسة واشنطن تجاه العراق

2020/11/04 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن نتائج الانتخابات الاميركية لن تغير سياسة واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب أو البعيد.



وقال رئيس اللجنة شيركو ميرويس، في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، “قبل التفكير في نتائج الانتخابات الأميركية، نحتاج إلى أن نفكر في أمور العراق وكيفية إدارة البلاد في هذه الأزمات والتفكير […]

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