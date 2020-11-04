نتائج أولية.. بايدن يحصد 220 صوتاً متفوقاً على ترامب

2020/11/04 | 10:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب، وسط منافسة مشتعلة.

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