سوريا والعراق يعلنان قائمتهما لمواجهة النشامى

2020/11/04 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التونسي نبيل معلول المدير الفني

للمنتخب السوري، امس قائمة اللاعبين

الذين سينخرطون في معسكر الامارات

وسيتخلله مباراتان وديتان مع المنتخب

الاردني واوزبكستان.

وضمت القائمة :»إبراهيم عالمة وطه موسى

و

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