اكاذيب بين طيات كتاب سطوع نجم الشيعة

2020/11/04 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

دائما وللاسف الشديد تظهر العاطفة على

اغلب الشيعة عندما يقراون او يسمعون

كلمة او عبارة رنانة تمتدح الشيعة

فعندما يطالعون كتابا معينا ويقراون

الصلوات على محمد واله او عليه السلام

او مظلو

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