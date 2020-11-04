الانتخابات الأمريكية: الأصوات المعلنة تظهر تفوق بايدن بـ 11 صوتاً في المجمع الانتخابي حتى الآن

2020/11/04 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، تقدر المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات من غلق صناديق الاقتراع.

وحصل بايدن، حتى كتابة هذا الخبر، على 224 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتاً لترامب.

وبلغت نسبة الأصوات الكلية التي فاز بها بايدن حتى الآن، (%51) بـ 64,166,092 صوتاً، فيما كانت أصوات ترامب قد بلغت (%49) بـ 62,658,218 صوتاً.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمرشح عن الحزب الجمهوري، للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق من اليوم، الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.

وفي تغريدة لترامب على حسابه في "تويتر"، قال ترامب: "إننا متقدمون بقوة ولكن الديمقراطيون يحاولون سرقة ​الانتخابات​ ولن ندعهم يفعلون ذلك"، مؤكدا: "لا يمكن السماح بتوالي وصول الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر.



ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

ويدور الصراع بين ترامب وبايدن في 8 ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية).

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