أسعار بيع وشراء الدولار في الأسواق المحلية لهذا اليوم

2020/11/04 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاربعاء (4-11-2020)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ.وبحسب المركز فقد جاءت الأسعار في الاسواق المحلية والعالمية كالأتي: سعر بيع الدولار 125,500سعر شراء الدولار 124,500==============اليورو : 100 يورو 116,55 دولارالأسترليني : 100 باوند 129,82 دولارالليرة التركية : 100 دولار 850,75 ليرة تركية==============سعر أونصة الذهب عالمياً 1897,55$==============سعر برميل نفط الخام برنـت 40,66 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,57 دولار

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