2020/11/04 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (04 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما تبيّن أن هنالك فرصة لهطول الامطار في مناطق الوسط والشمال.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة فإن "المنطقة الوسطى سيكون طقسها اليوم غائما جزئيا مع زخات مطر خفيفة خاصة في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، كذلك الحال مع المنطقة الشمالية، حيت سيكون الطقس غائما مع تساقط امطار تكون رعدية احيانا خاصة في امطارها الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وأشارت الهيأة إلى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: طقس غائم وفرص لهطول الأمطار في محافظات الوسط والشمال اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: طقس غائم وفرص لهطول الأمطار في محافظات الوسط والشمال اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).