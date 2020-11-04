ارتفاع أسعار النفط.. لهذا السبب

2020/11/04 | 10:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بسبب المخاوف من تقلبات المتعاملين حسب نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت االعالمي، إلى 40,63 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 2,32% عن سعر الإغلاق السابق، فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند مسستوى 38,62 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 2,42% …

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