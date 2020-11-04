تعرف على توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم الاربعاء والايام التي تليه

2020/11/04 | 10:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الحالة الجوية لهذا اليوم الاربعاء الموافق 4-11-2020 والايام التي تليه.واشار التقرير الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه “الى كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال ال 24 ساعة الماضية”.

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