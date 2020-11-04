ضبط محولات طاقة شمسية ومواد غذائية مخالفة عند مداخل بغداد

2020/11/04 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة الكمارك، الأربعاء، عن ضبط محولات طاقة شمسية ومواد غذائية مخالفة عند مداخل محافظة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى وبالتعاون مع شرطة الكمارك قام بضبط شاحنتين محملتين (محولات طاقة شمسية + جبس بطاطا) مخالفة عند مداخل محافظة بغداد”.

وأضاف البيان، أن المواد المضبوطة “أحيلت إلى القضاء لاتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”، مشيراً إلى أن الهيئة “تمارس نشاطا ملحوظ خلال هذه الفترة من خلال تفعيل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرياتها للحد من التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الإيرادات”.

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