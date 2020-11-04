الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بإيقاف هدر المليارات على شركات الكهرباء الاستثمارية

2020/11/04 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة بالتحقيق في ملفات شركات الكهرباء الاستثمارية وإيقاف هدر المليارات من ميزانية الدولة.

اللجنة أكدت في بيان أن ملفات شركات الكهرباء الاستثمارية من أكبر ملفات الفساد في العراق والذي يعد كارثة وقنبلة موقوتة بالنسبة للبلاد، إذ أن حجم الانفاق السنوي الخاطئ من موازنة الدولة على عقود الكهرباء الى سبعة مليارات دينار سنويا لشركات الكهرباء الاستثمارية، مرجحة أن يصل حجم الانفاق الحكومي على هذه الشركات خلال العامين المقبلين إلى عشرين مليار دينار.

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