وفاة مسؤول مكتب ممثل خامنئي بالعراق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

2020/11/04 | 10:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، وفاة نجف نجفي روحاني، مسؤول مكتب ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في العراق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، ان نجفي روحاني توفي في مستشفى بهشتي بمدينة قم يوم الثلاثاء، بعد خضوعه للعلاج في قسم العناية المركزة في المستشفى نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا خلال الشهر الأخير.

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