التخطيط: استمرار المشاريع الاستثمارية وتوفير رواتب الموظفين من أهم أولويات موازنة 2021

2020/11/04 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى وزارة التخطيط

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة التخطيط، الأربعاء، أن استمرار المشاريع الاستثمارية وتوفير رواتب الموظفين، هي من أهم أولويات الموازنة العامة للعام المقبل 2021.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، ان "وزارة التخطيط تتفهم الوضع العام في البلاد، وتسعى من اجل بناء اولويات واضحة في موازنة العام المقبل 2021، التي نوه بأن أبرزها استمرار المشاريع الاستثمارية اضافة الى رواتب الموظفين".

وأضاف ان "تلك المشاريع الاستثمارية في حال استمرارها فإنها تفسح المجال للقطاع الخاص بالدخول بقوة الى سوق العمل، كما انها توفر في الوقت نفسه فرص عمل متميزة للعاطلين في البلاد"، لافتا إلى ان "الدولة تقوم الى جانب توزيع الرواتب بين الموظفين، بتقديم الخدمات الى عموم ابناء الشعب من اجل توفير سبل العيش الكريم لهم".

وأوضح جوهان، ان "وزارته قررت ايقاف الدخول في التزامات تعاقدية لمشاريع جديدة تحمل الخزينة العامة مبالغ اضافية لاتستطيع الايفاء بها خلال العامين او الثلاثة المقبلة".

وأشار إلى ان وزارة التخطيط ستعكف خلال الموازنة المقبلة، على استكمال نظريتها من المشاريع المتوقفة في بغداد ومحافظات البلاد، مبينا ان القرار لن يشمل الحالات الاضطرارية التي تمس حاجة المواطن.

ر.إ

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