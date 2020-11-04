ارتفاع أسعار النفط مع ترقب نتائج الانتخابات الأميركية

2020/11/04 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: أرشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الأربعاء، ارتفاعا بسبب المخاوف من تقلبات المتعاملين حسب نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت االعالمي، صباح اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، إلى 40,63 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 2,32% عن سعر الإغلاق السابق، فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند مسستوى 38,62 دولارا للبرميل، بزيادة نسبتها 2,42% عن سعر التسوية السابق.

ويأتي الارتفاع على الرغم من زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الأمر الذي يؤجج المخاوف حيال الطلب على الوقود.

ومن المقرر ان تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعها بواقع 900 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بعد زيادة 4,3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

ر.إ

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