مصادرة أسلحة في ميسان استخدمت بنزاع عشائري

2020/11/04 | 10:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوة من فرقة الرد السريع المتمثلة باللواء الاول واللواء الرابع صباح هذا اليوم بحملة تفتيش واسعة في منطقة المهافيف والمئة دار في قضاء المجر الكبير التابع الى محافظة ميسان وتمكنت القوة من مصادرة عدد من الاسلحة الخفيفة كانت قد استخدمت في نزاع عشائري في الليلة الماضية

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