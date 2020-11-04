2020/11/04 | 10:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يهدد فيروس كورونا إقامة المباراة الودية بين العراق والأردن المقررة في 12 من الشهر الجاري في الإمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يهدد ودية العراق والأردن الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يهدد ودية العراق والأردن الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).