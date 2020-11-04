مجلس الوزراء يناقش تطورات انتشار فايروس كورونا

2020/11/04 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة الاوضاع الصحية واجراءات مواجهة فايروس كورونا.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

واضاف البيان: ان الاجتماع سيناقش آخر تطورات انتشار فايروس كورونا واجراءات وزارتي الصحة والداخلية لمواجهة هذه الجائحة.

واوضح البيان: كما سيناقش الاجتماع برنامج اعادة تنظيم عمل الشركات الامنية في اقليم كوردستان ومشروع قرار خاص بالمخصصات بدل العجز في اطار قانون الاصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص ‌

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