بدء اغلاق صناديق الاقتراع مع نهاية حملة غير مسبوقة للانتخابات الرئاسية الامريكية

2020/11/04 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاربعاء، انه تم اغلاق اولى صناديق الاقتراع مع تصويت الملايين من الأمريكيين على المصير الانتخابي للرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن وقد كانت الاراء متباينة جدا بشأن المستقبل وسط جائحة كورونا الذي لم يظهر اي علامة على التراجع.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” تم اغلاق في شرق كنتاكي وأجزاء من إنديانا في بداية ليلة انتخابات تم فيها بالفعل الإدلاء بأكثر من 100 مليون بطاقة اقتراع مبكرة وبريدية”.واضاف أن ” ترامب في نهاية ما كان سباقًا مستقرًا بشكل ملحوظ، عبر ترامب خط النهاية بعد سباق محموم عبر ولايات ساحة المعركة ، استمر خلالها في تقويض نزاهة الانتخابات من خلال إثارة شبح الغش في نقطة التحول المحتملة”.وتابع انه ” وبعد شهور من رفض الالتزام بالتداول السلمي للسلطة وتقديم مزاعم كاذبة مرارًا وتكرارًا بشأن تزوير واسع النطاق للناخبين مع عدم وجود دليل على وجوده أجرى ترامب مقابلة مع قناة فوكس نيوز زعم فيها ان لديه فرصة قوية للفوز، لكنه عكس أيضًا حالة عدم اليقين بشأن يوم الانتخابات ، قائلاً إنه لم يجهز خطاب النصر ولا خطاب التنازل قائلا “آمل أن نقوم بواحد من هذين الأمرين وأنتم تعلمون أن الفوز سهل، لكن الخسارة ليست سهلة على الإطلاق، على الاقل ليس الأمر كذلك بالنسبة لي”.واوضح التقرير اهن “في جميع أنحاء البلاد ، كان المسؤولون يحصون أكثر من 100 مليون صوت تم الإدلاء بها قبل يوم الانتخابات ، وفقًا لمسح لمسؤولي الانتخابات وتمثل تلك الأصوات المبكرة أكثر من 47٪ من الناخبين المسجلين على مستوى البلاد حيث تجاوزت ست ولايات عتبة تصويت عام 2016 من الأصوات المدلى بها، فيما استمرت العلامات الدالة على مشاركة الناخبين بشكل غير عادي”.واشار التقرير الى أن ” الديمقراطيين يشعرون بالقلق من تباطؤ واسع النطاق داخل نظام الخدمات البريدية بعد تخفيضات الميزانية ونقص الموظفين، حيث أن بعض الأصوات الواردة عبر البريد معرضة لخطر عدم الوصول إلى وجهتها في الوقت المناسب ليتم احتسابها”.



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