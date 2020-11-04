الحشد الشعبي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية” زور المقدادية”

2020/11/04 | 10:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن امرلواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الاربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية زور المقدادية العسكرية.وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قطعات لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي بالتنسيق مع لواء 74 في الجيش العراقي انطلقت في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية زور المقدادية العسكرية في قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الجبوري،ان” العملية والتي تجري باسناد من طيران الجيش والحهد الهندسي تهدف الى تطهير كامل وشامل لضفاف نهر ديالى في منطقة الزور من خلال اهداف استخبارية منتخبة”، لافتا الى ان “العملية مهمة جدا لدرء مخاطر الارهاب عن القرى المحررة القريبة من الزور وانهاء اي وجود لخلايا داعش الارهابي”.واشار الجبوري الى ان” النتائج سيتم اعلانها فور الانتهاء من العملية التي تجري في تضاريس معقدة جدا خاص البساتين الواسعة “.



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