القبض على 'الإداري' لمايسمى 'قاطع الجنوب في بغداد' بمنطقة الدورة

2020/11/04 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن القاء القبض على الإداري لمايسمى "قاطع الجنوب في بغداد" في منطقة الدورة.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة ممنه، "من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود أحد الارهابين المطلوبين للقضاء ،حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية".

واوضح، "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ونصب كمين محكم تم القاء القبض على الارهابي المكنى (ابو سجاد) في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق أحكام المادة ٤ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابي والذي عمل اداري لمايسمى قاطع البراء ولاية الجنوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنتمائة لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وقام بالتخفي عن الانظار بعد تضيق الخناق علية من قبل القوات الأمنية، وحيث تم تدوين اقوالة واحالتة للقضاء لينال جزائة العادل".





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