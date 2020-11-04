الدولار يرتفع فيما يلوح في الأفق انتظار طويل لنتائج الانتخابات

2020/11/04 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفع الدولار الأميركي وضعفت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة الأربعاء 4 نوفمبر فيما تظهر نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأميركية تقاربا شديدا في السباق.

ويتقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايات من بينها فلوريدا وأوهايو بينما يترقب مستثمرون ما إذا كان يستطيع الاحتفاظ بولايات ميشيغان ويسكونسن وبنسلفانيا التي ساهم فوزه بها بانتصاره في انتخابات 2016.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، نزل اليورو بما يصل إلى 1% لمستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر يوليو تموز وسجل في أحدث تعاملات 1.1665 دولار منخفضا 0.45% خلال اليوم.

وفقد الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7120 دولار أميركي بينما نزل الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.2983 دولار.



وفقد الدولار الكندي 0.7% إلى 1.3225 دولار كندي أمام نظيره الأميركي.



وتراجعت كل هذه العملات أكثر من واحد بالمئة لبعض الوقت.

وتراجع الين الياباني 0.35% ليهبط إلى 104.87 مقابل الدولار.



وكسب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 0.3% إلى 93.82.

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