في كلمة له على خلفية انتخابات الرئاسة.. ترمب: نحن نستعد للاحتفال بالفوز

2020/11/04 | 10:46 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يستعد مع حزبه وجمهوره للاحتفال بالفوز في الانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم 4 تشرين الثاني 2020، حيث أكد ترمب، أنه لن يصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات، فيما أشار إلى فوزه بولايات لم تكن متوقعة، مبينا انه يستعد للاحتفال بالفوز.

وأضاف في في كلمة له أمام جمهوره، ان "الملايين من الناس صوتوا لنا، ومجموعة محزنة تحاول سلبنا ذلك، لكن لن نسمح بحدوث ذلك"، وتابع قائلا "فزنا بفلوريدا، وتكساس، وجورجيا، ونورث كارولاينا، ومن الصعب اللحاق بنا".

وأشار إلى أنه "من الواضح أننا فزنا في أريزونا، والأهم أننا بصدد الفوز في ولاية بنسيلفانيا بشكل كبير".

ر.إ

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