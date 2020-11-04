قائمة بأسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن صباح اليوم

2020/11/04 | 10:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

انخفض سعر صرف الدولار، الأربعاء، بشكل ملحوظ أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 124,850 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) بين شراء 124,250ـ وبيع 125,250 دينار.

وفيما يلي سعر صرف الدولار في بعض المحافظات:

اربيل

125,175

البصرة

125,100

الموصل

125,200

وهذه قائمة بأسعار صرف العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا:

اليورو : 100 يورو = 116,55 دولار

الأسترليني : 100 باوند = 129,82 دولار

الليرة التركية : 100 دولار = 850,75 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالميا = 1897,55$

سعر برميل نفط الخام برنت 40,66 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي 38,57 دولار.

ر.إ

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