إصابة عماد عودة بفيروس كورونا

2020/11/04 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أثبتت الفحوصات الطبية إصابة مدرب كرة الصناعات الكهربائية عماد عودة بفيروس كورونا المستجد.وأعلن النادي عن إصابة المدرب عماد عودة بفيروس كورونا ودخوله مرحلة الحجر المنزلي وتلقيه العلاج اللازم، .ويشرف على مدرب الصناعات طاقم طبي متخصص وأن حالته مستقرة ولا تستوجب القلق.وسيواجه فريق الصناعات الكهربائية يوم غد القوة الجوية في ثالث أدوار الدوري الممتاز، ويعاني الصناعات من تراجعه في لائحة الترتيب بعد تلقيه خسارتين في الجولتين الماضيتين.يشار إلى أن الأجهزة الفنية واللاعبين يخضعون لفحوصات دوري خاصة بفيروس كورونا منذ انطلاق الدوري الممتاز./انتهى

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