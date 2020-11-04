ترامب : فزنا بولايات لم نتوقع الفوز بها مثل فلوريدا واوهايو وتكساس

2020/11/04 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اننا فزنا بولايات لم نتوقع الفوز بها مثل فلوريدا واوهايو وتكساس".وقال في مؤتمر صحفي " نحن نفوز بعدة اصوات في ولايات عديدة وبفارق كبير جدا ، وفزنا بولاية بنسلفانيا بفارق كبير جدا وكذلك في مشيغن وولايات اخرى "./انتهى9

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