ترامب: هناك عملية إحتيال على الشعب الأمريكي وسنلجأ للمحكمة العليا

2020/11/04 | 10:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الاستعداد "لاحتفال كبير" بنتائج الانتخابات الرئاسة الامريكية في إشارة الى توقعه بالفوز بها.

وقال ترامب في كلمة للصحفيين وأنصاره من داخل البيت الأبيض "نستعد لاحتفال كبير ونتائج اليوم مذهلة، الملايين صوتوا لنا ومجموعة محزنة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".

وأضاف "فزنا بفلوريدا وتكساس وجورجيا ونورث كارولاينا ومن الصعب اللحاق بنا ونفوز في بنسيلفانيا بعدد هائل من الأصوات وفزنا بهذه الانتخابات".

وتابع "هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة وفزنا بهذه الولايات ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأمريكي".

وأكد ترامب "من الواضح أننا فزنا في أريزونا والأهم أننا بصدد الفوز في ولاية بنسيلفانيا بشكل كبير ومن الواضح أننا فزنا بولاية جورجيا وفزنا كذلك بولاية نورث كارولاينا وفزنا بميشيغن كما فزنا بويسكونسن ولم نكن بحاجة لها مع تقدمنا بأكثر من 600 ألف صوت في بنسيلفانيا من الصعب اللحاق بنا".

عمار المسعودي

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