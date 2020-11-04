ترامب: نستعد للاحتفال بالفوز

2020/11/04 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه يستعد للاحتفال بالفوز في الانتخابات الامريكية الجارية اليوم الاربعاء.

وقال ترامب في كلمة من البيت الابيض، انه فاز بولايات لم تكن متوقعة، مشددا على انه سيفوز في الانتخابات ويستعد للاحتفال بالفوز.

واضاف ترامب الى انه يتقدم في بنسلفانيا بفارق هائل، وفاز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية، مؤكدا ان من الصعب أن يلحق بايدن به في بعض الولايات التي نتقدم فيها

PUKmedia / متابعة ‌

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