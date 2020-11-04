الأمن النيابية: ملف التحقيقات بجريمة مطار بغداد على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل

2020/11/04 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الأربعاء، عن طرح ملف التحقيقات الحكومية الخاصة بجريمة اغتيال “قادة النصر” قرب مطار بغداد الدولي على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئاسة البرلمان طالبت الأعضاء بتحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة عدة ملفات على راسها استشهاد قادة النصر وجدولة القوات الأمريكية”.وأضاف أن “البرلمان سيناقش خلال استضافة الكاظمي امور عدها من بينها الأزمة المالية وملف الانتخابات وملف الزيارات الخارجية وكذلك ملف اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة للنظر بالتحقيق بشأن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس”.وأوضح الزيادي وهو نائب عن تحالف سائرون أن “انشغال القوى السياسية بملف الانتخابات آخر طرح ملف الخروقات الأمريكية”، لافتا إلى أن “الجلسات القادمة من الأسبوع المقبل سيشهد طرح جدولة القوات الأمريكية من جديد”.وكانت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي كشفت، امس الثلاثاء ، عن حراك برلماني جديد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة عدة ملفات أبرزها الانتهاكات الأمريكية التركية.



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