وزارة التخطيط : توفير رواتب الموظفين من أهم أولويات موازنة 2021

2020/11/04 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - أكــدت وزارة الـتـخـطـيـط أن اسـتـمـرار المـشـاريـع الاستثمارية وتوفير رواتب الموظفين، هي من أهم أولويات الموازنة المالية لعام 2021.

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