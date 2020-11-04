2020/11/04 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … شهدت الليرة التركية اليوم الاربعاء انخفاضاً جديداً بقيمتها امام الدولار الامريكي لتصل الى مستويات قياسية خلال العام الحالي وحتى خلال العشر سنوات الماضية.



حيث سجلت الليرة التركية سعر صرف 8.48 ليرة مقابل 1 دولار وهو ما يعني 848 ليرة مقابل كل 100 دولار امريكي وهذا الهبوط هو الاقوى لها لغاية الان.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض مستمر لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار وكالة الصحافة المستقلة.

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