2020/11/04 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -توقع المنبئ الجوي صادق عطية، استمرار التقلبات الجوية لتشمل مناطق عدة من البلاد، فيما نشرت وزارة النقل تقريراً بحالة الطقس للأيام المقبلة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق : تعرف على مناطق سقوط الامطار وكالة الصحافة المستقلة.

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