2020/11/04 | 11:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال موقع "تويتر" إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات"، قد تكون مضللة.

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