للعام الثالث على التوالي.. بابل تشهد نفوقا في الثروة السمكية

2020/11/04 | 11:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بابل كاطع موسى العبيدي، الأربعاء، ان محافظة بابل قد شهدت حالات نفوق في الثروة السمكية للعام الثالث على التوالي ، مبينا ان حالات النفوق قد ظهرت في الاحواض الطينية لتربية الاسماك في قضاء المحاويل الواقع في شمال المحافظة وبالتحديد في قرية (البو مصطفى).وقال العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بالرغم من ان كمية الاسماك النافقة غير معروفة بشكل دقيق لغاية الان وكذلك اسباب هذه الظاهرة ولكن من المرجح ان يكون نفس مسبب العامين السابقين وهو فايروس كوي هيربس (KHV) بحسب تصريحات اصحاب الاختصاص ” .وأضاف، “اننا قد ناشدنا في وقت سابق بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظاهرة كون درجات الحرارة الحالية تمثل فترة نشاط الفايروس المذكور ” ، موضحآ ” ان هذا المرض سريع الانتقال وهو فتاك وقد يؤدي الى حالات نفوق تصل الى نسبة (١٠٠%) في البحيرات في حال عدم السيطرة عليه ” .وأكد على “ضرورة التحرك بشكل سريع من قبل الجهات المعنية من اجل احتواء الازمة ووضع حد للسيطرة على الوضع والخروج باقل كم من الخسائر تلافيا للكارثة التي حلت بالثروة السمكية والمربين في العامين السابقين”.



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