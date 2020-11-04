روسيا تسجل 389 وفاة و19768 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/04 | 11:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 389 وفاة و19768 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة الإجمالية مليون و693454 منها 29217 حالة وفاة.

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