2020/11/04 | 11:06 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 نوفمبر 2020 | 11:02 صباحاً | عدد القراءات : 9

الاسبوع المقبل..موعدا لاعلان وقفات احتجاجية للنقابات الصحية والطبية على تاخير الرواتب

حدد نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي، الاسبوع المقبل موعداً لاعلان وقفات احتجاجية في حال استمرار النهج الحكومي بعدم تسليم رواتب الموظفين.

وقال المالكي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان " الاسبوع المقبل ستكون لنا وقفات احتجاجية مع الزملاء في جميع العناوين الطبية والصحية والأدارية وبالتنسيق مع جميع النقابات في حال عدم تسليم الرواتب، باعتبار ان هذا الامر خط احمر لايمكن تجاوزه من قبل الحكومة او غيرها".

وهدد المالكي انه "في حال عدم الأستجابة سيكون التصعيد أقوى ولايحمد عقباه،في حين تبقى الخلافات عالقة بين مجلس النواب والحكومة في حين يعاني الشعب الامرين بسبب تأخير الرواتب".

وانتقد نقيب ذوي المهن الصحية "الحكومة التي تخلق ازمة بعد اخرى وفشل يعقبه فشل اخر دون ان تكون هنالك حلول ناجعة يمكن ان تنتشل البلد من الفوضى والعشوائية التي يمر بها الان،مشيراً بان البلد الذي يمتلك اكبر احتياطي نفطي، وارضه مليئة بالخيرات يعجز عن توفير لقمة العيش لابنائه".

ووصف تأخير الرواتب بانه "امر خارج نطاق "الإنسانية والمهنبة"، رافضاً اي "حجج واهية، وان الحكومة هي من تتحمل اي تلكؤ في تطبيق واجباتها".انتهى4

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