رجل أعمال بريطاني يراهن بخمسة ملايين دولار على فوز ترمب بالانتخابات

2020/11/04 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكرت تقارير إخبارية، أن رجل أعمال بريطاني مجهول يعتقد على ما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب سيعاد انتخابه لولاية ثانية، مستعد لوضع أمواله رهاناً على هذه الفرضية، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز".



وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مصرفيا سابقا راهن "بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال وكلاء مراهنات خاصين في كوراكاو، فيما يُعتقد أنه أكبر رهان سياسي على الإطلاق".

وقال التقرير، إن الشخص أجرى أبحاثه واستشار "المطلعين على معسكر ترمب".

وأوضح التقرير، أن "الرهان يمكن أن يؤدي إلى دفع تعويضات بقيمة 15 مليون دولار".

وذكرت مجلة «فورتشون»، أن توماس ميلر، عالم البيانات في جامعة نورث وسترن الذي يجمع البيانات من موقع الألعاب الأميركية "بريديكت دوت أورغ"، قال إنه يرى "أكبر تقلب في الحملة بأكملها".

وأفاد موقع "يو إس إيه توداي"، بأنه من المتوقع أن "تشمل الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أكثر من مليار دولار في الرهانات الخارجية".

وحتى الان، يتصدر جو بايدن بـ 225 من الأصوات الانتخابية، بينما حصل ترامب على 213 منها.

من "الشرق الأوسط"

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