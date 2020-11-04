2020/11/04 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بأريزونا، ليحصد 11 صوتا في المجمع الانتخابي من الولاية الجنوبية التي ظلت معقلا للجمهوريين لعقود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أسوشيتيد برس تعلن فوز بايدن بولاية أريزونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أسوشيتيد برس تعلن فوز بايدن بولاية أريزونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).