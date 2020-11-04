الذهب يفقد 18 دولاراً عالمياً مع قوة العملة الأمريكية

2020/11/04 | 11:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 18 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية في ترقب لنتائج انتخابات الرئاسة.

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