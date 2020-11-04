الداخلية العراقية ستقاضي برلماني سابق وفق المادة ٤٣٣

2020/11/04 | 11:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية العراقية، انها ستقاضي النائب السابق حيدر الملا وفق المادة ٤٣٣، فيما اشارت الى ان وزيرها لم ينضم لاي كروب واتساب ولم يقم بمداخلة ل...

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