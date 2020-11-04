وزارة التربية تعلن عن آلية قبول خريجي التعليم المهني

2020/11/04 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اعلنت وزارة التربية، عن آلية قبول خريجي التعليم المهني في معاهد الجامعة التقنية الجنوبية والشمالية للعام الدراسي 2020 ــ 2021 .

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