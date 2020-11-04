الديوانية تبدأ حملة الحصاد اليدوي لمحصول الشلب

2020/11/04 | 11:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في الديوانية، الأربعاء، عن بدء حملة الحصاد اليدوي لمحصول الشلب في قضاء المهناوية والصلاحية لمساحات الزراعية الصغيره بصنفيها العنبر والياسمين ٠وأكد رئيس الاتحاد محمد كشاش الجليحاوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم حملة الحصاد اليدوي في محافظة الديوانية ضمن الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب البالغة ١٤٤٧٥٠ دونم موزعة على قضاء الشامية والمهناوية والصلاحية وغماس والشنافية علما أن الكميات المتوقعة لهذا الموسم لمحصول الشلب أكثر إنتاج من المواسم السابقة”.وأضاف الجليحاوي، أن “على جميع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في محافظة الديوانية بالتهيئ التام لإنجاح حملة الحصاد والتسويق لمحصول الشلب في المحافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الفلاح بتهيئة جميع السايلوات والمخازن في المحافظة المخصصة لاستلام محصول الشلب”.



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