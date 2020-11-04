ترامب مقتنع بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي جو بايدن

2020/11/04 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية الحالية.



وأعلن ترامب، أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض على خلفية استمرار عملية فرز أصوات الناخبين، عن إحرازه تقدما على حساب بايدن في عدد من الولايات الرئيسية بالنسبة لتحديد نتائج الانتخابات، […]

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