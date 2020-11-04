2020/11/04 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تراجعت اسعار الذهب العالمية بنحو 0.93% في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، و اقتراب حسم نتائج الانتخابات الأمريكية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار الذهب بنحو 0.9٪ مع اقتراب اعلان نتائج الانتخابات الامريكية وكالة الصحافة المستقلة.

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