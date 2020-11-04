تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

2020/11/04 | 11:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على تراجع قوي مع متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية.

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